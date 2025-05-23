Две трети россиян используют нейросети для поиска ответов на вопросы

66% пользователей активно используют нейросети для поиска ответов на вопросы, следует из опроса, проведенному магазином приложений RuStore совместно с «Почтой Mail» среди 3,8 тыс. читателей портала Hi-Tech Mail. Русбейс изучил результаты исследования.

По данным аналитиков, другие популярные сценарии применения включают генерацию медиафайлов (15%), создание текстов по запросу (10%) и пересказ информации (7%). Основные способы взаимодействия с ИИ варьируются: 48% респондентов используют веб-сайты, 27% — встроенные функции в сервисах, 16% — чат-ботов, а 9% — отдельные приложения.

Доверие к искусственному интеллекту (ИИ) растет: 56% опрошенных готовы потреблять контент, созданный нейросетями. Как отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев, «все больше людей используют нейросети для решения повседневных задач», о чем говорит и рост подписок на такие сервисы.

Апрельский опрос «Выберу.ру» показал, что 27% россиян видят угрозу в развитии ИИ. А 51% считают, что такие технологии упрощают жизнь и повышают безопасность.

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