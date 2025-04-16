27% россиян видят угрозу в развитии искусственного интеллекта (ИИ), в то время как 51% считают, что технологии ИИ упрощают жизнь и повышают безопасность. Это показал опрос, проведенный среди 3 тысяч человек финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». С его результатами ознакомился Русбейс.

Среди тех, кто опасается ИИ, 31% боятся потерять работу из-за автоматизации, особенно это касается представителей творческих профессий. 26% опрошенных выразили беспокойство по поводу кибермошенников, использующих нейросети, а 18% отметили, что чрезмерное проникновение ИИ в повседневную жизнь вызывает у них тревожность. Примечательно, что 13% респондентов из этой группы даже обращались к психологу из-за стресса, связанного с технологиями.

Наиболее позитивно к ИИ относятся жители городов-миллионников в возрасте 25–40 лет, работающие в IT, финансах, медицине и образовании. В то же время скептически настроены респонденты из городов с населением до 500 тыс. человек в возрасте 45–60 лет, занятые в сфере торговли.

В декабре прошлого года, согласно отчету ИИ-платформы Imi AI, искусственный интеллект применяли 33% пользователей, чей возраст превышает 55 лет. 40% из них рассматривают ИИ как инструмент для дополнительного заработка.

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