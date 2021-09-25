Huawei опровергла слухи о продаже бизнеса по производству смартфонов

В Huawei отреагировали на слухи о том, что компания намерена продать направление по производству смартфонов. Во время конференции Huawei Connect Event 2021 топ-менеджер китайской корпорации Сюй Чжицзюнь рассказал, что Huawei не собирается отказываться от производства мобильных устройств, несмотря на проблемы.

Об этом сообщает Huawei Central.

Чжицзюнь подтвердил, что компания столкнулась с серьезными трудностями. В частности, временно приостановлено производство мобильных устройств с поддержкой 5G из-за американских санкций. Например, флагманский смартфон P50 вышел в июне этого года только с поддержкой 4G.

По словам бизнесмена, Huawei прилагает все усилия, чтобы выйти на лидирующие позиции в области производства мобильных телефонов.

«Подождите несколько лет, потому что, по крайней мере, у вас должна быть мечта и цель, которые будут поддерживать вашу мотивацию», — сказал журналистам Сюй Чжицзюнь.

Исполнительный директор Huawei Ю Чэндон заявил, что китайской корпорации пришлось столкнуться с четырьмя раундами санкций со стороны США.

Министерство финансов США внесло компанию Huawei в санкционный список в 2019 году, запретив американским компаниям сотрудничать с Huawei без специального разрешения правительства, а китайской корпорации — закупать в США новые компоненты.