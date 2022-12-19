Huawei закроет в России подразделение на 2 тысячи человек — «Ъ»

Китайский производитель электроники Huawei с 1 января закроет в России подразделение по продажам систем хранения данных и телеком-оборудования, в котором работают около 2 тыс. человек, сообщает «Коммерсантъ».

Работникам предстоит перевестись в страны СНГ или покинуть компанию, сообщает источник издания. Еще один собеседник знает, что большая часть сотрудников уйдет из подразделения, однако номинально офис компании продолжит существовать. По его словам, «компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся».

Huawei приняла такое решение из-за риска вторичных санкций, поскольку оборудование может использоваться в госсекторе, полагает собеседник газеты на телеком-рынке. По его словам, продукция, которая была ввезена через параллельный импорт, может иметь ограничение в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений «постепенно будет сокращаться».

Источник уточнил, что Huawei сохраняет в России бизнес продаж потребительской электроники (смартфоны, ноутбуки и др.) и мобильных сервисов AppGallery. В самой компании отказались от комментариев.

Российские офисы продаж Huawei располагаются в Москве, свидетельствует информация на ресурсе HeadHunter. По данным «Коммерсанта», компания собирается сохранить в России центры исследований и разработок, которые расположены Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Эти центры занимаются разработкой технологий 5G, обработкой и генерацией речи, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, машинным обучением.

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