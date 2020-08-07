Huawei объявила конкурс для разработчиков ПО

Компания Huawei анонсировала конкурс для разработчиков ПО. К участию приглашаются создатели приложений, используемых в повседневной жизни людей. Призовой фонд составит $1 млн.

В рамках конкурса HMS App Innovation Contest разработчики будут разделены на пять географических регионов: Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, Латинская Америка, Китай.

В каждом регионе будут выбраны:

пять лучших приложений,

три лучшие игры,

три лучших социальных приложения,

одно самое популярное приложение,

двенадцать приложений с наибольшим числом положительных отзывов.

Так, в каждом регионе будут отобраны 20 приложенйи-победителей. На них выделено по $200 тысяч в качестве денежных призов. Победители в первых трех категориях получат по $15 тысяч. Самое популярное приложение выиграет $5 тысяч. Лучшие приложения пятой категории получат по $2,5 тысячи.

Также победители получат доступ к рекламным ресурсам Huawei AppGallery и облачным ресурсам компании.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и отправить свое программное решение до 8 октября. Все приложения должны быть разработаны с использованием HMS Core. Итоги будут подведены в ноябре.

Фото: Sergii Gnatiuk / Shutterstock