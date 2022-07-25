Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Китайская Huawei разорвала договоры с половиной внештатных сотрудников в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайская Huawei разорвала контракты с половиной внештатных сотрудников в России. Значительная часть штатного персонала продолжает находиться в отпуске, а новых сотрудников компания больше не набирает.

Китайская Huawei разорвала договоры с половиной внештатных сотрудников в России

О прекращении сотрудничества китайской компании Huawei с 50% российских сотрудников, занятых вне штата, пишут «Известия» со ссылкой на представителя компании-партнера Huawei. Прием новых сотрудников в России Huawei также прекратила.

Российская рекрутинговая компания Ancor, которая ищет сотрудников на аутсорсе для Huawei, сократила объем работы. Об этом рассказала топ-менеджер Ancor Наталья Щербакова, объяснив происходящее проблемами с логистическими цепочками. Она пояснила, что сотрудники вне штата, с которыми Huawei перестала работать, теперь заняты в других компаниях – без работы они не остались.

В июне Huawei сообщила о закрытии официальных магазинов в России. Позже стало известно о возникшем дефиците запчастей для смартфонов Huawei.

Фото на обложке: astudio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 AppGallery: как опубликовать мобильное приложение в магазине Huawei
  2. 2 Первый кредит под залог токенов и пополнение карт в магазине на кассе: финтех-дайджест
  3. 3 Тестируем HONOR 20 Lite: универсальный смартфон по доступной цене
  4. 4 Минфин составил список компаний с правом засекречивания своих данных
  5. 5 «Яндекс» возобновил прерванный в феврале наем сотрудников

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

31 июля 2022

Гранты на открытие новых точек быстрого питания в Москве

Все ВОЗМОЖНОСТИ