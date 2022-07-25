Китайская Huawei разорвала договоры с половиной внештатных сотрудников в России

Китайская Huawei разорвала контракты с половиной внештатных сотрудников в России. Значительная часть штатного персонала продолжает находиться в отпуске, а новых сотрудников компания больше не набирает.

О прекращении сотрудничества китайской компании Huawei с 50% российских сотрудников, занятых вне штата, пишут «Известия» со ссылкой на представителя компании-партнера Huawei. Прием новых сотрудников в России Huawei также прекратила.

Российская рекрутинговая компания Ancor, которая ищет сотрудников на аутсорсе для Huawei, сократила объем работы. Об этом рассказала топ-менеджер Ancor Наталья Щербакова, объяснив происходящее проблемами с логистическими цепочками. Она пояснила, что сотрудники вне штата, с которыми Huawei перестала работать, теперь заняты в других компаниях – без работы они не остались.

В июне Huawei сообщила о закрытии официальных магазинов в России. Позже стало известно о возникшем дефиците запчастей для смартфонов Huawei.

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