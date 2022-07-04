Сервисные центры заявили о нехватке запчастей для Samsung и Huawei

Авторизированные сервисные центры заявили о нехватке запчастей Samsung и Huawei. Основная проблема — нехватка аккумуляторов и экранов. Для Huawei пока нет ни дисплеев, ни батарей, для Samsung в одних центрах есть аккумуляторы, но нет экранов, в других наоборот.

На ожидание завоза деталей уходит как минимум неделя. Сроки ремонта и цены на него могут вырасти, передают «Известия».

В российском представительстве Huawei не стали комментировать ситуацию и заявили, что не располагают информацией о запасах запчастей в АСЦ.

В пресс-службе Samsung не сообщили, есть ли проблемы с поставкой экранов и аккумуляторов, но заверили, что сервисные центры «работают в штатном режиме».

Специалисты рынка говорят, что у неавторизированных центров проблем с запячастями нет. Они добывают их двумя способами: или разбирают на детали новые смартфоны, или закупают запчасти у китайских изготовителей. Однако починка гаджетов в неавторизированных СЦ может превратиться в лотерею: проблемы с качеством, отсуствие контроля за процессом производства запчастей.

Ранее в российских сервисных центрах Apple также возник дефицит запчастей для iPhone. Больше всего не хватает экранов и аккумуляторов.

В июне российские сервисные центры стали разбирать новую и подержанную технику из-за нехватки компонентов для ремонта гаджетов. Время починки сейчас может занимать более пяти дней.

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