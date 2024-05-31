Власти смогут использовать голоса умерших людей в общественных интересах

Российские власти планируют использовать голоса умерших граждан в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект «Об охране голоса», с документом ознакомились «Ведомости».
Дополнение разработал Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ).
Для использования в государственных или общественных интересах согласие не потребуется в тех случаях, когда голос человека записывался за деньги или в публичных местах, говорится в документе.
Основная идея документа — создать возможность охраны прав на голос по аналогии с правом на охрану изображения. Гражданский закон сейчас не защищает артистов и дикторов от использования без их согласия их голоса, закон даст такую возможность.
С точки зрения права, биометрии, персональных данных разработка такого законопроекта – верная инициатива, считает руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.
Сейчас самой популярной мошеннической схемой с использованием синтеза голоса стала отправка сгенерированных голосовых записей жертве, чтобы убедить ее перевести деньги злоумышленникам, напомнил гендиректор Datananny, эксперт рынка НТИ SafeNet Иван Линдберг. В основном примеры мошенничества с использованием синтезированного голоса связаны со сферами, где допускается идентификация человека по голосу.
Пока в законопроекте не предусмотрены меры ответственности за неправомерное использование записи голоса. Однако есть и другой законопроект, разработанный главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР). Он предусматривает внесение наказание за незаконное использование изображения или голоса, а также биометрических данных граждан. Документ также не внесен в Госдуму.
Фото на обложке: Unsplash
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