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Власти смогут использовать голоса умерших людей в общественных интересах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские власти планируют использовать голоса умерших граждан в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект «Об охране голоса», с документом ознакомились «Ведомости».

Власти смогут использовать голоса умерших людей в общественных интересах

Дополнение разработал Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ).

Для использования в государственных или общественных интересах согласие не потребуется в тех случаях, когда голос человека записывался за деньги или в публичных местах, говорится в документе.

Основная идея документа — создать возможность охраны прав на голос по аналогии с правом на охрану изображения. Гражданский закон сейчас не защищает артистов и дикторов от использования без их согласия их голоса, закон даст такую возможность.

С  точки зрения права, биометрии, персональных данных разработка такого законопроекта – верная инициатива, считает руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

Сейчас самой популярной мошеннической схемой с использованием синтеза голоса стала отправка сгенерированных голосовых записей жертве, чтобы убедить ее перевести деньги злоумышленникам, напомнил гендиректор Datananny, эксперт рынка НТИ SafeNet Иван Линдберг. В основном примеры мошенничества с использованием синтезированного голоса связаны со сферами, где допускается идентификация человека по голосу.

Пока в законопроекте не предусмотрены меры ответственности за неправомерное использование записи голоса. Однако есть и другой законопроект, разработанный главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР). Он предусматривает внесение наказание  за незаконное использование изображения или голоса, а также биометрических данных граждан. Документ также не внесен в Госдуму.

Фото на обложке: Unsplash

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