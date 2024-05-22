Разработчик нательного гаджета AI Pin изучает возможность продажи компании — Bloomberg

Разработчик нательного гаджета AI Pin изучает возможность продажи компании. Продажи самого гаджета, которые начались в ноябре 2023 года, не оправдали ожиданий. Humane рассчитывает на сумму продажи от $750 млн до $1 млрд.
Американский стартап Humane изучает возможность продажи компании. Об этом сообщил Reuters.
Humane разработал нательный гаджет AI Pin, который представляет собой умную брошь. Это ассистент с функциями искусственного интеллекта. Он оснащен микрофоном, камерой, датчиками глубины и движения. AI Pin без дисплея – информация транслируется через проектор на ладонь пользователя.
По данным источников агентства, продажи AI Pin не оправдали ожиданий, поэтому Humane ищет покупателей для компании. Стартап рассчитывает на сумму продажи от $750 млн до $1 млрд.
Предзаказы AI Pin начались сразу после презентации продукта в ноябре 2023 года, розничные продажи стартовали в апреле 2024 года. AI Pin продается по цене от $699 до $799 с необходимой подпиской стоимостью $24 в месяц.
Фото на обложке: Tada Images /
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