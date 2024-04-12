Стартап Humane выходцев из Apple запустил продажи нательного гаджета с ИИ-функциями AI Pin

Стартап Humane выходцев из Apple запустил в США открытые продажи нательного гаджета AI Pin. Устройство стоит от $699 до $799 в зависимости от цвета. AI Pin обладает ИИ-функциями и является полноценным электронным ассистентом.
Humane запустил открытые продажи своего нательного гаджета–ассистента с функциями искусственного интеллекта AI Pin. Пока продажи идут только в США, на сайте проекта можно подписаться на релиз в других странах.
Гаджет имеет микрофон, камеру и датчики глубины и движения. AI Pin без дисплея – информация транслируется через проектор на ладонь пользователя. Управлять устройством можно голосом или жестами.
«Железное» оснащение гаджета состоит из восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon, 4 ГБ оперативной и 32 Гб физической памяти, поддержки LTE, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Камера имеет разрешение 13 Мп.
Устройство представлено в трех цветах. В гамме Eclipse гаджет обойдется в $699, в цветах Lunar и Equinox – $799.
Humane представил AI Pin в ноябре 2023 года, тогда же было объявлено о старте предзаказа. Компанию в 2017 году основали Беттани Бонжорно и Имран Чаудри – бывший директор Apple по дизайну.
Фото на обложке: Humane
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