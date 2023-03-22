Экс-CEO «Потока» от «Альфа-банка» запустил сервис для сбора инвестиций от пользователей и партнеров

Бывший CEO краудлендинговой площадки «Поток» от «Альфа-Банка» и основатель сервиса GoExpert для бизнес-консультантов Никита Абраменко запустил платформу Humo для привлечения инвестиций в малый и средний бизнес от лояльной аудитории — подписчиков, пользователей или партнеров.

Сервис работает в РФ, Армении, Узбекистане, Казахстане, Грузии и ОАЭ. Создание Humo профинансировали основатель платформы легального приема криптовалюты для юрлиц Calypso Алексей Корнеев (вложил $100 тыс.), Азат Шакуров и Альберт Арсентьев (по 2 млн рублей каждый).

«Мы сделали платформу, которая позволяет любой компании и даже блогеру собирать инвестиции (не донаты) от своей аудитории, причем сразу через множество различных инструментов — цифровые финансовые активы, займы, SPV — в шести странах, что удобно для уехавших», — сообщил RB.RU Абраменко.

По словам Абраменко, сейчас компании малого и среднего бизнеса берут либо кредиты, либо деньги от фондов и инвесторов, что основатель Humo считает ограниченным способом финансирования.

«Такое проектное финансирование работает только для "крупняка". При этом все больше компаний уже вырастили свои сообщества, свою лояльную аудиторию. Например, у 12Storeez 1,5 млн фолловеров. А с аудиторией в 10–30 тыс. человек уже тысячи компаний/блогеров. Такая лояльная аудитория готова вкладываться, заведомо доверяя основателю или бренду», — пояснил предприниматель.

По словам Абраменко, для таких инвестиций может быть много моделей, базово клиентам предлагается отдавать своим инвесторам часть выручки: «Законодательство и механики так развились, что компания может эти деньги брать не просто под процент, а, например, показывать прибыль и распределять ее часть по инвесторам (своего рода квази-акции), что гораздо интереснее и для инвесторов и значительно выгодней для компаний. Или, например, открыть новую точку, и распределять прибыль только с нее».

По такой модели через Humo уже привлекает инвестиции парусное сообщество «Сила ветра». Компания собирает деньги на открытие новых спотов, увеличение количества лодок и развитие в Турции и ОАЭ.

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