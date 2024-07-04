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«Эйч-эс-би-си банк» переименовали в «Хвоя банк»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Эйч-эс-би-си банк», входивший ранее в международную банковскую группу HSBC, переименовали в «Хвоя банк». На изменения в ЕГРЮЛ обратило внимание издание Frank Media.

«Эйч-эс-би-си банк» переименовали в «Хвоя банк»
  1. Новости
Автор: Наталья Гормалева

В мае российскую «дочку» HSBC выкупил «Экспобанк», HSBC оценил ущерб от ухода с российского рынка в 2022 году в $300 млн.

Соглашение о сделке стороны заключили в 2022 году. Правительственная комиссия, которая согласовывает все сделки с активами иностранцев, получила заявку на покупку лишь в 2023 году. Стороны также в течение двух лет ожидали одобрения президента на сделку.

Источники сообщали, что сделка прошла с максимальным на рынке дисконтом в 90% (обычно дисконт при продаже долей иностранцев составляет 50%). По оценкам источников, сумма сделки могла составить лишь 2 млрд рублей при капитале банка в 17 млрд рублей.

«Экспобанк» находится под блокирующими санкциями США.

Фото на обложке: ArliftAtoz2205 / Shutterstock

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