«Эйч-эс-би-си банк» переименовали в «Хвоя банк»

«Эйч-эс-би-си банк», входивший ранее в международную банковскую группу HSBC, переименовали в «Хвоя банк». На изменения в ЕГРЮЛ обратило внимание издание Frank Media.
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В мае российскую «дочку» HSBC выкупил «Экспобанк», HSBC оценил ущерб от ухода с российского рынка в 2022 году в $300 млн.
Соглашение о сделке стороны заключили в 2022 году. Правительственная комиссия, которая согласовывает все сделки с активами иностранцев, получила заявку на покупку лишь в 2023 году. Стороны также в течение двух лет ожидали одобрения президента на сделку.
Источники сообщали, что сделка прошла с максимальным на рынке дисконтом в 90% (обычно дисконт при продаже долей иностранцев составляет 50%). По оценкам источников, сумма сделки могла составить лишь 2 млрд рублей при капитале банка в 17 млрд рублей.
«Экспобанк» находится под блокирующими санкциями США.
Фото на обложке: ArliftAtoz2205 /
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