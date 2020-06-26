Hyundai, Kia и LG запустили конкурс стартапов по разработке электромобилей

Hyundai Motor, Kia Motors и LG Chem запустили конкурс стартапов в области электромобильности EV & Battery Challenge (EVBC). Об этом говорится в сообщении Hyundai.

В ходе конкурса будут отобраны до 10 лучших проектов с потенциалом для дальнейших инвестиций и сотрудничества.

Отобранные стартапы получат возможность реализовать экспериментальные проекты совместно с Hyundai, Kia и LG Chem, используя их технический опыт, ресурсы и лаборатории.

«Автомобильная индустрия уделяет все больше внимания разработке более экологичных транспортных средств, включая электромобили. В связи с этим спрос на высокоэффективные аккумуляторные батареи сейчас намного выше, чем раньше», — говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут стартапы, уже имеющие рабочие прототипы или только развивающие технологические решения в следующих областях:

зарядка электромобилей,

управление автопарком,

силовая электроника и ее компоненты,

услуги персонализации и управления батареями,

системы и материалы для батарей или совершенствующие процессы их производства и переработки.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке с 22 июня по 28 августа 2020 года.

Фото: Unsplash