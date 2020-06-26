Hyundai, Kia и LG запустили конкурс стартапов по разработке электромобилей
Hyundai Motor, Kia Motors и LG Chem запустили конкурс стартапов в области электромобильности EV & Battery Challenge (EVBC). Об этом говорится в сообщении Hyundai.
В ходе конкурса будут отобраны до 10 лучших проектов с потенциалом для дальнейших инвестиций и сотрудничества.
Отобранные стартапы получат возможность реализовать экспериментальные проекты совместно с Hyundai, Kia и LG Chem, используя их технический опыт, ресурсы и лаборатории.
«Автомобильная индустрия уделяет все больше внимания разработке более экологичных транспортных средств, включая электромобили. В связи с этим спрос на высокоэффективные аккумуляторные батареи сейчас намного выше, чем раньше», — говорится в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут стартапы, уже имеющие рабочие прототипы или только развивающие технологические решения в следующих областях:
- зарядка электромобилей,
- управление автопарком,
- силовая электроника и ее компоненты,
- услуги персонализации и управления батареями,
- системы и материалы для батарей или совершенствующие процессы их производства и переработки.
Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке с 22 июня по 28 августа 2020 года.
Фото: Unsplash
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