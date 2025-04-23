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В Hyundai Motor назвали регистрацию своих брендов в Роспатенте «обычной практикой»

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
В корпорации Hyundai Motor Group объяснили, что недавняя регистрация компанией своих торговых марок в Роспатенте является стандартной процедурой, направленной на защиту эксклюзивных прав предприятия на российском рынке. Об этом в пресс-службе компании сообщили ТАСС.
В Hyundai Motor назвали регистрацию своих брендов в Роспатенте «обычной практикой»
  1. Новости

«В соответствии с законодательством Российской Федерации Hyundai Motor периодически регистрирует торговые знаки с целью сохранить наши эксклюзивные права. Это обычная процедура, и ей следуют все компании, которым принадлежат эксклюзивные права на торговые знаки», — рассказали в Hyundai Motor Group.

  • Накануне ТАСС сообщил о том, что Hyundai зарегистрировал в Роспатенте в этом месяце как минимум восемь своих товарных знаков — Hyundai H-1, N Perfomance, N Line, Hyundai Axis, Ellecity, Xcient, Hyundai H100, Hyundai Coupe. Все товарные знаки регистрируются по 12 классу международной классификации товаров и услуг, сюда входят автомобили, запчасти и аксессуары для них.
  • В конце февраля Hyundai Motor опровергла сообщения о том, что планирует вернуться в Россию, выкупив свой бывший завод в Санкт-Петербурге. В компании утверждают, что не предпринимали никаких действий после продажи предприятия в 2024 году.

Фото на обложке: Václav Pechar / Shutterstock / FOTODOM

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