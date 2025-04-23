В Hyundai Motor назвали регистрацию своих брендов в Роспатенте «обычной практикой»
Анастасия Коссаковская
В корпорации Hyundai Motor Group объяснили, что недавняя регистрация компанией своих торговых марок в Роспатенте является стандартной процедурой, направленной на защиту эксклюзивных прав предприятия на российском рынке. Об этом в пресс-службе компании сообщили ТАСС.
В Hyundai Motor назвали регистрацию своих брендов в Роспатенте «обычной практикой»
https://rb.ru/news/hyundai-rospatent-brands/
- Новости
«В соответствии с законодательством Российской Федерации Hyundai Motor периодически регистрирует торговые знаки с целью сохранить наши эксклюзивные права. Это обычная процедура, и ей следуют все компании, которым принадлежат эксклюзивные права на торговые знаки», — рассказали в Hyundai Motor Group.
- Накануне ТАСС сообщил о том, что Hyundai зарегистрировал в Роспатенте в этом месяце как минимум восемь своих товарных знаков — Hyundai H-1, N Perfomance, N Line, Hyundai Axis, Ellecity, Xcient, Hyundai H100, Hyundai Coupe. Все товарные знаки регистрируются по 12 классу международной классификации товаров и услуг, сюда входят автомобили, запчасти и аксессуары для них.
- В конце февраля Hyundai Motor опровергла сообщения о том, что планирует вернуться в Россию, выкупив свой бывший завод в Санкт-Петербурге. В компании утверждают, что не предпринимали никаких действий после продажи предприятия в 2024 году.
Фото на обложке: Václav Pechar / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Архив rb.ru
Как получить больничный, если вы не больны
Списки и рейтинги
VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
Материалы по теме
- Пройти курс «Личный опыт: как открыть магазин одежды»
- 1 Hyundai опровергла планы выкупить обратно завод в России Эта информация не имеет отношения к действительности, заявил автоконцерн 21 февраля 18:03
- 2 Холдинг-владелец Zara и Bershka сообщил в частных переговорах о возможном возращении в РФ в случае «оттепели» Выжидательную позицию заняли также бренды из Южной Кореи 15 февраля 19:41
- 3 Hyundai отзовет 42 тыс. машин из США из-за проблем с коробкой передач Она переключается с режима «парковка» без нажатия на педаль тормоза 24 ноября 17:40
- 4 Ушедший из России Hyundai снова зарегистрировал товарные знаки в стране Компания подала почти 20 заявок в Роспатент 28 августа 16:45