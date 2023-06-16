Чтобы не лишиться работы: сотрудники плантаций в Кении ломают роботов–сборщиков чая

Работники чайных плантаций в Кении ломают роботов, которые делают их работу – все ради того, чтобы не лишиться занятости. Уже нанесенный ущерб оценен в $1,2 млн, все выведенные из строя машины принадлежат компании, которая производит чай Lipton.

Кенийские работники чайных плантаций уничтожают роботизированные системы сборки чая, пишет издание Semafor. Таким образом сборщики чая выражают протест стремительной автоматизации производства, из-за которой они лишаются работы.

Ассоциация производителей чая Кении оценила уже нанесенный ущерб в $1,2 млн. Всего было уничтожено девять роботизированных машин, они принадлежат компании, которая производит чай Lipton.

Одна машина для сборки чая способна заменить труд 100 рабочих. Себестоимость добычи одного килограмма чая при этом снижается с $0,11 до $0,03, подсчитала рабочая группа правительства Кении.

Кения является третьим в мире экспортером чая после Китая и Шри-Ланки.

Безработица в Кении находится на самым высоком в Восточной Африке уровне. Всемирный банк связывает это с развитием автоматизации производства. По итогам четвертого квартала 2022 года каждый седьмой трудоспособный житель Кении был безработным.

Правительственная рабочая группа рекомендовала местным компаниям ограничить ввоз в страну машин для автоматизированной сборки чая и установить соотношение 60:40 механизированного к ручному способу сборки чая.

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