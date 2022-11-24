Структура сооснователя IBS Сергея Мацоцкого приобрела 40% финтех-стартапа Bloomtech

Предприятие сооснователя IBS Сергея Мацоцкого АО «ГС-Инвест» приобрело долю в финтех-стартапе Bloomtech, куда тремя месяцами ранее инвестировали член совета директоров «Яндекса» и основатель Genome Ventures. «Дочка» IT-холдинга «ГС-Инвест» стала владельцем 40% финтех-стартапа.

Некоторые опрошенные RB.RU эксперты полагают, что сделка могла быть безденежной, поскольку основная ее цель — помочь компании выйти в новые секторы. По мнению других, в будущем можно ожидать полного поглощения стартапа.

Развитием Bloomtech, который специализируется на платформенных решениях для банковского сектора, занимается основатель Ubic Виталий Саттаров. Данная сделка — уже не первое перераспределение долей в компании, ранее по 25% в Bloomtech приобрели экс-руководитель администрации президента и член совета директоров «Яндекса» Александр Волошин и основатель Genome Ventures Александр Смбатян.

По данным ЕГРЮЛ, принадлежащая АО «ГС-Инвест» структура ООО «Центр разработки» стала владельцем 40% ООО «Блумтех». Таким образом, доли Волошина и Смбатяна сократились до 15% каждая, за Саттаровым остались 30%.

«В случае, если партнерство состоится, можно ожидать полного поглощения данного стартапа, а пока, думаю, будут зарабатывать и распределять дивиденды акционерам», — сказал RB.RU основатель Dsight Арсений Даббах.

Участие такого инвестора, как АО «ГС-Инвест», может существенно увеличить выручку компании, добавил он.

Данная сделка преследует цели улучшить позиции Bloomtech для проникновения в смежные секторы, в том числе нефинансовые, где услуги компании также могут пользоваться спросом, считает финтех-эксперт, бывший СРО международных проектов «Тинькофф» Артем Феокстистов.

«Мировой опыт показывает, что профилирование клиентов, как финансовое, так и социальное, и тем более антифрод, довольно востребованы в телекоммуникациях и электронной коммерции», — поясняет специалист.

По его словам, продукты Bloomtech могут быть полезны в тех сферах, которые наиболее серьезно затронул тренд на импортозамещение.

Сооснователь United Investors Александр Горный, в свою очередь, указывает на то, что новый акционер соответствует бизнесу компании.

«Это тот самый случай, когда можно говорить о синергии. Кажется, что все должны быть в выигрыше», — отмечает Горный.

По состоянию на май 2022 года в «ГС-Инвест» входили все ключевые IT-активы Сергея Мацоцкого. При этом уже 13 мая 2022 года данные ЕГРЮЛ указывают на то, что бизнесмен больше не является участником и учредителем группы.

В самом холдинге не прокомментировали ни сделку с Bloomtech, ни статус Мацоцкого в «ГС-Инвест». Один из опрошенных RB.RU экспертов связывает выход бизнесмена из капитала с событиями, которые происходят в стране с февраля 2022 года.

Ни Саттаров, ни Genome Ventures не ответили на запрос RB.RU, с Волошиным связаться также не удалось.

Ранее, в апреле, Мацоцкий покинул совет директоров «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») по собственному желанию.

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