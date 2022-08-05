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Член набсовета «Яндекса» Александр Волошин и его партнер получили 50% в финтех-стартапе Bloomtech

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Экс-руководитель администрации президента РФ и член совета директоров «Яндекса» Александр Волошин вместе с основателем Genome Ventures Александром Смбатяном стали совладельцами финтех-стартапа Bloomtech.

Опрошенные RB.RU эксперты сходятся в том, что эта сделка не венчурная и могла быть безденежной. Оба партнера имеют высокий политический вес, что облегчает выход в российский банковский сектор, а рынку сейчас интересны платформенные решения для банков в рамках тренда на импортозамещение.

Член набсовета «Яндекса» Александр Волошин и его партнер получили 50% в финтех-стартапе Bloomtech

Согласно данным ЕГРЮЛ, Волошин и Смбатян в июле 2022 года получили по 25% в ООО «Блумтех» — эта компания работает над платформенными решениями для банковского сектора. Проект развивает Виталий Саттаров (сейчас у него 50%), известный также как основатель компании Ubic (разрабатывает решения по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций).

Bloomtech, согласно информации на ее сайте, предлагает услуги расчета показателя долговой нагрузки, автоматической верификации данных клиентов, антифрод, графовую аналитику. 

Сама компания позиционирует себя как «финтех-платформа для защищенного межбанковского анализа данных о счетах физических лиц с целью снижения риска мошенничества и дефолта».  

В «Яндексе» и Genome Ventures не ответили на вопросы о сделке. Основатель Bloomtech Виталий Саттаров отказался от комментариев.

«Получение 50% доли — это не венчурная сделка, где обычно на посевных раундах берут в среднем не больше 20%, более того, это риск потенциального deadlock (конфликтная ситуация, когда учредители юрлица, обладающие равным количеством голосов, не могут договориться между собой — прим. ред.)», — считает основатель Baza VC Алексей Мосолов. 

Это скорее партнерство, чем инвестиции в классическом смысле, согласен сооснователь United Investors Александр Горный: «Такой инвестор, как Александр Волошин, вкладывает не столько деньги, сколько бесценные связи. Работающая технология и ресурс по ее продвижению — идеальное сочетание».

Оба участника аффилированны с фондом Genome Ventures, а также имеют высокий политический вес — наличие таких партнеров в борде вместе с инновационным продуктом облегчает выход в российский банковский сектор, полагает управляющий партнер Advice Finance Константин Кузнецов. Эксперт также считает сделку нерыночной: 

«Я бы рассматривал эту сделку как лобби компании и технологии для работы с крупными клиентами. По алгоритму, который уже использовал Ubic, не сложно заметить, что ключевыми клиентами являются государственные компании, к которым просто так с улицы не зайдешь».

Платформенные решения для банковского сектора интересны в рамках тренда на импортозамещение, ведь после ухода иностранных инфраструктурных игроков все еще отсутствуют качественные аналоги, в том числе в банках, добавляет Алексей Мосолов.
  • Bloomtech — не первый финтех-проект, в который инвестирует Волошин. В феврале 2022 года он также стал соинвестором сделки по покупке разработчика финтех-проектов для российских и американских банков «Диджитал Эра». 
  • Волошин и Смбатян также вместе владеют российским юрлицом Genome Ventures — ООО «Дженом Венчурс». Компания вкладывается в проекты в медицине, интернет-торговле и других отраслях. В инвестиционный портфель входят компания по генетическому тестированию Genotek, персонализированная платформа по развитию подростков Profilum и другие проекты.

Фото на обложке: Unsplash

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