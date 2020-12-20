Производитель 3D-принтеров iFactory3D привлек более $200 тысяч на Kickstarter

Немецкий производитель 3D-принтеров iFactory3D собрал $207 тысяч от 434 сторонников на краудфандинговой платформе Kickstarter. Средства поступили из США, Канады, Европы и Сингапура. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

Отмечается, что полученные инвестиции почти в 2 раза больше запланированной к привлечению суммы.

«Мы только что провели успешную кампанию на Kickstarter и достигли около 186% нашей цели по финансированию. Благодаря обратной связи у нас есть возможность улучшить набор функций принтера, чтобы он отвечал текущим потребностям пользователей», — комментирует гендиректор iFactory3D Артур Штеффен.

Компания предлагает 3D-принтер с конвейерной лентой, которая позволяет печатать неограниченные по размеру и количеству объекты. Также устройство оснащено HD-камерой для мониторинга в режиме реального времени и возможностью удаленного управления через облако.

Отмечается, что принтер iFactory3D создан как для домашних пользователей, так и для предпринимателей. В принтер изначально были заложены возможности донастройки и обновления. Для этих целей разработчики открыли исходный код iFactory One, чтобы сообщество участвовало в создании принтера.

По собственным данным, подобный подход позволил команде проекта разработать экосистему сервисов, встроенных в принтер. В настоящее время она включает ПО для обнаружения ошибок, а также функции, связанные с автоматической печатью. В будущем число сервисов планируется расширять.

Начало продаж 3D-принтера запланировано на апрель 2021 года. Также в 2021 году iFactory3D наметил запуск новой линейки 3D-принтеров на рынках B2C и B2B. Для развития проекта команда хочет привлечь как краудфандинговые средства, так и традиционные венчурные инвестиции.