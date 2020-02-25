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Агротех-стартап iFarm начал использовать телеграм-бота для определения здоровья растений

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Российский агротех-стартап iFarm начал использовать телеграм-бота для определения здоровья растений на своих фермах. Об этом говорится в блоге компании.

Агротех-стартап iFarm начал использовать телеграм-бота для определения здоровья растений

Чтобы проверить растение, сотрудник фермы должен сфотографировать его и отправить снимок боту. Нейронная сеть сравнит снимок со своей базой данных и установит, является ли растение здоровым. Если нет, бот сообщает возможную проблему.

Бота создали специалисты iFarm совместно с лабораторией машинного обучения Poteha Labs и разработчиками из Catalyst-Team.

По словам исполнительного директора Poteha Labs Ивана Рябкова, их разработка в 97 случаях из 100 верно определяет состояние растения. При этом модель можно дообучить на дополнительных данных.

Директор по продукту iFarm Олег Костенко рассказал, что в будущем компания планирует использовать компьютерное зрение для анализа всего процесса производства растений. 

Данные о качестве посадок будет собирать автопилотируемый дрон — это позволит оперативно реагировать на изменения в росте культур и предотвращать распространение заболеваний и потери урожая, ожидают в iFram

iFarm в 2017 году основали Александр Лысковский, Максим Чижов и Константин Ульянов в Новосибирске. В феврале 2019 года проект привлек $1 млн от фонда Gagarin Capital и партнеров.

Стартап разрабатывает и предлагает бизнесу вертикальные фермы и круглогодичные теплицы, которые позволяют выращивать продукты в городе. Фермы и теплицы выглядят, как модульный конструктор, в них загружаются «рецепты» для выращивания продуктов без агротехнических знаний.

В ноябре 2019 года первые модули iFarm для выращивания зелени появились в «Азбуке вкуса».

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