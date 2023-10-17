iFarm открыла в Дубае первую вертикальную ферму

Производитель вертикальных теплиц iFarm открыл в Дубае первую вертикальную ферму. Она будет работать под брендом Mama Natura Greens и позволит выращивать разные сорта растений в одном пространстве.
Производитель вертикальных теплиц iFarm открыл в Дубае первую вертикальную ферму, которая работает по собственной технологии iFarm. Об этом говорится на сайте компании.
Ферма iFarm в Дубае является первой в мире, которая выращивает урожай по технологии Multigreens. На одном пространстве можно выращивать различные культуры – микрозелень, съедобные цветы, различные сорта трав.
iFarm использует на дубайской ферме систему Ebb & Flow (Flood & Drain), которая предполагает периодическое затопление и слив питательных растворов.
«Например, по технологии iFarm Multigreens урожайность салата Фризе на 38% больше, чем на торфяных фермах при другом способе полива и посадки», – отметил агротехнолог компании iFarm Николай Подвигин.
Ферма располагается в помещении площадью 784 м2, благодаря оптимизации использования пространства общая площадь выращивания составляет 712 м2. Ферма планирует выращивать более 3 тонн продукции в месяц. Ее будут поставлять в рестораны, отели, курорты, торговые сети.
«Ближний Восток для нас — целевой регион. Помимо уже действующей фермы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и этой Дубайской красавицы, мы сейчас проектируем еще 5 объектов для клиентов», – написал сооснователь iFarm Александр Лысовский.
В 2022 году iFarm перенесла штаб-квартиру в ОАЭ, отметил Лысовский. iFarm была основана в Хельсинки.
В сентябре 2022 года RB.RU рассказывали о планах iFarm построить вертикальную ферму в Саудовской Аравии.
Фото на обложке: iFarm
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Восток — дело тонкое! Основные проблемы русскоязычных предпринимателей в ОАЭ
- 2 Как и где искать работу в ОАЭ? Гайд
- 3 Какие районы Дубая подешевеют: 4 квартала, в которые нельзя вкладывать
- 4 Организация мероприятия в Дубае для мультикультурной команды: что учесть?
- 5 Дело тонкое: как женщины-фаундеры ведут бизнес в религиозных странах
ВОЗМОЖНОСТИ
17 октября 2023
19 октября 2023
20 октября 2023