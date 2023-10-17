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iFarm открыла в Дубае первую вертикальную ферму

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель вертикальных теплиц iFarm открыл в Дубае первую вертикальную ферму. Она будет работать под брендом Mama Natura Greens и позволит выращивать разные сорта растений в одном пространстве.

iFarm открыла в Дубае первую вертикальную ферму

Производитель вертикальных теплиц iFarm открыл в Дубае первую вертикальную ферму, которая работает по собственной технологии iFarm. Об этом говорится на сайте компании.

Ферма iFarm в Дубае является первой в мире, которая выращивает урожай по технологии Multigreens. На одном пространстве можно выращивать различные культуры – микрозелень, съедобные цветы, различные сорта трав. 

iFarm использует на дубайской ферме систему Ebb & Flow (Flood & Drain), которая предполагает периодическое затопление и слив питательных растворов.

«Например, по технологии iFarm Multigreens урожайность салата Фризе на 38% больше, чем на торфяных фермах при другом способе полива и посадки», – отметил агротехнолог компании iFarm Николай Подвигин. 

Ферма располагается в помещении площадью 784 м2, благодаря оптимизации использования пространства общая площадь выращивания составляет 712 м2. Ферма планирует выращивать более 3 тонн продукции в месяц. Ее будут поставлять в рестораны, отели, курорты, торговые сети.

«Ближний Восток для нас — целевой регион. Помимо уже действующей фермы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и этой Дубайской красавицы, мы сейчас проектируем еще 5 объектов для клиентов», – написал сооснователь iFarm Александр Лысовский. 

В 2022 году iFarm перенесла штаб-квартиру в ОАЭ, отметил Лысовский. iFarm была основана в Хельсинки.

В сентябре 2022 года RB.RU рассказывали о планах iFarm построить вертикальную ферму в Саудовской Аравии.

Фото на обложке: iFarm

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