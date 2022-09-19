Российский производитель вертикальных теплиц iFarm построит ферму в Саудовской Аравии

Российский производитель вертикальных теплиц iFarm начал строительство фермы в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая площадь фермы составит более 2 тыс. кв. м. На первом этапе планируется выращивать микрозелень и листовой салат. Общая производственная мощность фермы оценивается в 23 тонны в месяц. Ожидается, что она начнет работу осенью 2022 года.

В iFarm отмечают, что спрос на свежую зелень, листовые салаты и овощи очень высок на местном рынке, где и будет продаваться продукция. В дальнейшем клиент iFarm планирует масштабировать проект и построить вертикальные фермы стартапа и в других городах Саудовской Аравии.

Также на конец 2022 года запланирован запуск клубничной вертикальной фермы в Мумбаи, Индия.

В начале сентября iFarm запустила в промышленную эксплуатацию первую вертикальную ферму для косметической индустрии. Партнер Chanel будет выращивать там микрозелень, травы и цветы для своих продуктов.

iFarm была основана в 2017 году в новосибирском Академгородке, с 2019 года базируется в Финляндии. По технологиям iFarm построено 12 ферм в Европе, на Ближнем Востоке и в России.

Фермы обустраивают под ключ, условия внутри контролируются с помощью датчиков и автоматизированного оборудования. Ферма позволяет получать урожай весь год. С помощью технологий стартапа можно выращивать салаты, ягоды, овощи.

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