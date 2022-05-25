Медтех-стартап Igloo ищет покупателя на долю фонда экс-замглавы Минсвязи Дениса Свердлова из-за санкций

Стартап Igloo , работающий в сфере медицинской диагностики, ищет покупателя на долю британского венчурного фонда Kinetik экс-замглавы Минсвязи РФ и основателя стартапа Arrival Дениса Свердлова. Из-за экономических санкций и ограничений по международным переводам фонд больше не может финансировать проект.

CEO Igloo Евгений Колесников рассказал RB.RU, что текущий инвестор «владеет почти всей компанией» и хочет продать проект целиком. Стартап ищет средства в размере $10 млн, из них $7 млн — компенсация затрат инвестора, еще $3 млн Igloo потратит на дальнейшее развитие и коммерциализацию.

«Из-за экономических санкций в сторону России и технических ограничений по международным переводам британский фонд не может дальше финансировать наш проект. Фонд был вынужден принять решение о выходе из проекта и продаже своей доли новому инвестору», — сообщил Колесников.

За четыре года Kinetik вложил в Igloo $7 млн, последний транш пришелся на февраль 2022 года. Теперь компания ищет инвестора в России для дальнейшего развития.

Чем занимается Igloo

Igloo разработал компактную тест-систему для медицинской диагностики людей и животных. Все вместе представляет собой комплекс, состоящий из тестов на различные биомаркеры и ридера для их чтения и систематизации результатов.

Тест-система Igloo

Компания предлагает в том числе тесты на COVID-19, проверку природы инфекции, госпитальный комплекс (гепатит B и C, ВИЧ, сифилис), витамины и маркеры тромбообразования.

Бизнес-модель построена на продаже тестов, сам ридер идет бесплатно.

Ридеры Igloo

Решение Igloo, как сообщается на сайте компании, будет востребовано медицинскими службами компаний, работающих в труднодоступных районах; клиниками без собственной лаборатории для экспресс-постановки диагноза; выездными бригадам врачей ДМС и скорой помощи.

Общий объем рынка медицинских анализов в мире в настоящее время оценивается в $300 млрд, в России — 300 млрд рублей, следует из презентации проекта. При этом доля применения мобильных технологий лабораторной диагностики в мировой структуре современного здравоохранения может занимать порядка 30%. Igloo претендует на 5% этого рынка.

Сейчас у компании запущены пилотные проекты в 10 медицинских учреждениях и двух ветеринарных клиниках.

Тест

Об инвесторе Igloo

Фонд Kinetik в 2015 году создал бывший замминистра связи, сооснователь оператора Yota и основатель стартапа по производству коммерческих электромобилей Arrival Денис Свердлов. Объем британского фонда составил $500 млн.

Об инвестициях фонда с 2015 года известно не так много. Первая произошла в том же 2015 году — фонд вложился в производителя электромобилей Charge. В 2019 стало известно о 8,5 млн фунтов стерлингов инвестиций в лондонский финтех-стартап ANNA Money.

На сайте фонда сообщается, что он «инвестирует в технологии, которые улучшают повседневную жизнь».

Свердлов в 2012–2013гг был заместителем министра связи РФ, в 2015 также основал компанию Arrival, которая в 2019 году смогла привлечь 100 млн евро от Hyundai и Kia, осенью 2021 года — 150 млн евро от фондов BlackRock и Winter Capital Partners (якорный инвестор — Владимир Потанин).

Фото на обложке: Igloo