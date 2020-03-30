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IGoods заявил о трекратном росте спроса на франшизу в марте на фоне коронавируса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис доставки продуктов iGooods с начала марта получил более 250 заявок на франшизу из различных регионов России. Рост заявок увеличился в три раза по сравнению с обычными месяцами. Об этом говорится в сообщении компании.

IGoods заявил о трекратном росте спроса на франшизу в марте на фоне коронавируса

На данный момент сервис получил заявки более, чем из 50 городов России. Из них 30 городов имеют потенциал запуска франшизы уже в 2020 году, отмечает компания.

Наиболее активные франчайзи в таких городах-миллионниках, как Москва, Новосибирск, Пермь, Ростов. Предполагается, что доставка будет проводиться из сетей METRO, «Лента», «Глобус» и других ритейлеров-партнеров iGooods. 

По данным сервиса, до пандемии инвестиции во франшизу начинались от 600 тысяч рублей, паушальный взнос — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей за один гипермаркет. Сейчас на фоне высокого спроса первоначальные инвестиции сократились до 400 тысяч рублей плюс паушальный взнос.

Все эти средства идут на оплату IT-расходов (поддержка приложения и сайта iGooods, обновление электронного каталога товаров), договоренность о сотрудничестве с торговыми сетями, оптимизированные процессы приема и доставки заказа, «горячую линию», систему подбора и обучения персонала и рекламу.

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