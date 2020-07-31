iGooods занялся продвижением товаров производителей и запустил услугу анализа продаж

Сервис доставки продуктов iGooods начал оказывать производителям услугу продвижения товаров на своем сайте. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

IGooods анализирует онлайн-продажи продукта в конкретном гипермаркете через свою площадку. Обработка данных дает информацию о динамике продаж в зависимости от сезона и праздников, портрете покупателя и его привычках, что помогает оптимизировать наполнение полок и позволяет спрогнозировать продажи отдельных категорий товаров.

В перспективе всю аналитику производитель сможет увидеть в личном кабинете на сайте iGooods.

На данный момент сервис предлагает производителям несколько способов поддержки бренда: через рекламную подборку (баннеры различных размеров), на рекламной полосе (продукция размещается с пометкой «реклама» над органической выдачей товаров) и семплинг товаров.

В перспективе появится возможность продвижения путем размещения рекламного лейбла на продукте (например, «новинка» или «хит»). На данный момент продвижение доступно в дескопной версии сайта iGooods.ru, а семплинг — в Москве и Санкт-Петербурге.

Представитель сервиса сообщил, что заказчик может выбрать любой временной отрезок для продвижения, но обычно услугу заказывают на месяц. Ее стоимость в iGooods не раскрывают. В сервисе лишь уточнили, что на данный момент доход от продвижения составляет порядка 3% в выручке сервиса.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка сервиса за 2019 год составила 32,7 млн рублей.

Компании смогут продвигать свои товары на площадке iGooods в 11 торговых сетях в 36 городах России с ежемесячной аудиторией на сайте в 600 тысяч человек. Пока услуга проходит этап тестирования, отмечается, что продажи некоторых производителей выросли в 1,5-2,5 раза. В сервисе также сообщили, что тест идет уже около 10 месяцев.

Продвижение различными способами, по данным iGooods опробовали около 50 производителей. В числе клиентов — Mars, Fazer, Procter&Gamble, PepsiCo, «Балтика» и другие.

Фото: Unsplash