Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

iGooods занялся продвижением товаров производителей и запустил услугу анализа продаж

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис доставки продуктов iGooods начал оказывать производителям услугу продвижения товаров на своем сайте. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

iGooods занялся продвижением товаров производителей и запустил услугу анализа продаж

IGooods анализирует онлайн-продажи продукта в конкретном гипермаркете через свою площадку. Обработка данных дает информацию о динамике продаж в зависимости от сезона и праздников, портрете покупателя и его привычках, что помогает оптимизировать наполнение полок и позволяет спрогнозировать продажи отдельных категорий товаров. 

В перспективе всю аналитику производитель сможет увидеть в личном кабинете на сайте iGooods.

На данный момент сервис предлагает производителям несколько способов поддержки бренда: через рекламную подборку (баннеры различных размеров), на рекламной полосе (продукция размещается с пометкой «реклама» над органической выдачей товаров) и семплинг товаров.

В перспективе появится возможность продвижения путем размещения рекламного лейбла на продукте (например, «новинка» или «хит»). На данный момент продвижение доступно в дескопной версии сайта iGooods.ru, а семплинг — в Москве и Санкт-Петербурге.

Представитель сервиса сообщил, что заказчик может выбрать любой временной отрезок для продвижения, но обычно услугу заказывают на месяц. Ее стоимость в iGooods не раскрывают. В сервисе лишь уточнили, что на данный момент доход от продвижения составляет порядка 3% в выручке сервиса.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка сервиса за 2019 год составила 32,7 млн рублей.

Компании смогут продвигать свои товары на площадке iGooods в 11 торговых сетях в 36 городах России с ежемесячной аудиторией на сайте в 600 тысяч человек. Пока услуга проходит этап тестирования, отмечается, что продажи некоторых производителей выросли в 1,5-2,5 раза. В сервисе также сообщили, что тест идет уже около 10 месяцев.

Продвижение различными способами, по данным iGooods опробовали около 50 производителей. В числе клиентов — Mars, Fazer, Procter&Gamble,  PepsiCo, «Балтика» и другие.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

31 июля 2020

Пилотирование проектов с "МегаФон"

31 июля 2020

MGNTech

02 августа 2020

Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ

02 августа 2020

Конкурс на поступление в Политех

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма