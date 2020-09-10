Сервис доставки iGooods продаст часть бизнеса для выхода в Европу

Сервис по доставке продуктов iGooods планирует продать 10% в компании ради выхода на европейский рынок. Об этом сообщил управляющий партнер iGooods Григорий Кунис. Его слова приводит РБК.

В ходе продажи акционеры планируют привлечь не менее 10 млн евро. Сделка с высокой вероятностью будет закрыта до конца этого года.

По словам предпринимателя, 10% будет сформировано за счет размытия долей существующих владельцев.

«Мы заинтересованы в привлечении smart money, нам нужен инвестор, который будет иметь либо технологии, либо большую клиентскую базу, либо компетенции на нашем рынке», — отметил он, подчеркнув, что при условии привлечении инвестора состоится выход компании в Европу.

Кунис уточнил, что iGooods планирует выйти на европейские рынки двумя путями: с собственным брендом по франшизе и через партнерство с Joom (владеет одноименной электронной торговой площадкой и имеет 10% долей в iGooods). По его словам, сервис рассматривает, в частности, выход в 2021 году на рынки Франции, Германии и Испании.

Объем первоначальных инвестиций для выхода на рынки Европы бизнесмен оценивает в 300 млн рублей.

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