iGooods запустил доставку электроники из гипермаркетов за 90 минут

Cервис iGooods начал тестировать услугу доставки электроники. Сроки доставки заказа не изменятся и будут составлять с учетом сборки 90 минут. Об этом Rusbase сообщил представитель сервиса.

Раньше клиенты могли заказать из гипермаркетов через сервис только продукты и товары повседневного спроса.

«Новая категория товаров выводит конкуренцию на рынке на новый уровень. Доставка электроники из гипермаркетов сможет по скорости конкурировать с Ozon, Wildberries, "М.Видео-Эльдорадо". Большинство ритейлеров техники предлагают доставку на следующий день, поэтому в случае срочных покупок услуга будет актуальна», — пояснил управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

Ожидается, что техника войдет в каждый 50-й заказ iGooods. Сервис ожидает роста среднего чека за счет нее на 5%. Оборот сервиса из-за электроники вырастет на 5%.

Среди товаров, доступных для заказа, появились электрочайники, тостеры, наушники, зарядные устройства, фены, выпрямители для волос, утюги, весы, электроплиты, телевизоры и другие товары.

На данный момент доставка электроники доступна из торговых сетей Selgros, «Ашан», METRO. В дальнейшем планируется подключить к доставке ассортимент и других торговых сетей.

Клиенты при получении заказа смогут проверить работоспособность товара и в случае его неисправности вернуть. Стоимость доставки не изменится (от 199 рублей), возврат осуществляется бесплатно.

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