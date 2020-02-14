iGooods ввел чаевые для курьеров и сборщиков заказов

Сервис доставки продуктов iGooods запустил перевод чаевых для курьеров и сборщиков заказов. Проект реализуется через сервис CloudTips, созданный «Тинькофф» и проектом CloudPayments. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

Курьеры и закупщики будут получать чаевые на личные карты через CloudTips. Размер чаевых может быть любым.



Вознаграждение можно перевести только с карты, которая привязана к приложению iGooods. То же правило действует в отношении курьеров или закупщиков — если они не указали свои карты, кнопка «чаевые» показываться не будет.

Такие транзакции не облагаются налогами. Также, по словам представителей сервиса, iGooods не станет удерживать часть вознаграждения.



Компания предполагает, что чаевые могут увеличить доход курьеров и закупщиков на 10-20%.

«Мы не рассматриваем чаевые как что-то обязательное, для клиентов это возможность поблагодарить человека, который для него постарался. Например, нам поступали запросы на введение этой функции от людей, которые делают большие заказы от 30 кг. Они хотели бы поощрять человека, поднимающего покупки на этаж без лифта», — прокомментировал управляющий и сооснователь сервиса Григорий Кунис.

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С 3 февраля функция доступна всем пользователям.