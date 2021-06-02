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iHerb собирается локализовать производство витаминов и БАД в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российское представительство iHerb собирается разместить производство витаминов и биоактивных добавок (БАД) в России. Об этом сообщила директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

iHerb собирается локализовать производство витаминов и БАД в России

«Спрос на российские витамины по стране за последний год заметно вырос. На нашей интернет-площадке пока нет отечественных витаминов. Сейчас гораздо больше заявок на интеграцию поступает от косметических брендов, от производителей продуктов питания. Это подтолкнуло нас к идее локализовать производство, возможно, используя механизм так называемого контрактного производства», — сообщила Богатенко.

Она добавила, что в настоящее время эксперты компании определяют пилотный регион для этого проекта, ведутся переговоры с несколькими регионами. Богатенко предположила, что iHerb могла бы создать в России новые производства отечественных витаминов.

Мировой рынок БАД растет в среднем на 9-10% в год. По прогнозам, к 2024 году он достигнет $278 млрд долларов. Россия, по оценке Богатенко, соответствует общемировым трендам.

Фото: Unsplash

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