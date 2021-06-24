iHerb создаст сервис для проверки совместимости витаминов и БАД перед употреблением

Маркетплейс iHerb создаст сервис, который объединит производителей витаминов и БАД, торговую площадку, рецептуру и врачей, и позволит проверить правильность употребления препаратов и их совместимость между собой. Об этом сообщила директор по развитию iHerb Оксана Богатенко в ходе конференции ЦИПР.

По ее словам, iHerb взаимодействует с различными лабораториями, которые предоставляют площадке данные о том, каких витаминов не хватает россиянам: «По данным лаборатории "Гемотест", за последние три года на основании 200 тысяч тестов они выяснили, что в большинстве регионов России, у 67% населения, наблюдается наблюдается нехватка или острый дефицит витамина D».

Богатенко отметила, что маркетплейс пропагандирует среди своих потребителей мысль, что прием витаминов и БАД должен быть согласован с лечащим врачом и основан на конкретных потребностях организма.

«В данной схеме пока отсутствует врач — диагност, который даст назначение, но эти проекты мы тоже сейчас разрабатываем, — сказала представитель iHerb. — Мы забрифовали команду разработчиков со всей России на сервис, который бы объединял как производителей, торговую площадку, рецептуру, комплаенс (проверял бы правильность употребления и совместимость препаратов) и врача. Мы получили много интересных идей и я уверена, что одна из них обязательно реализуется».

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Фото: Unsplash