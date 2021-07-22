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Iherb выходит на IPO

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Маркетплейс iHerb подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение IPO. Об этом речь идет в пресс-релизе компании, который опубликован на сайте PR Newswire. Также в планах iHerb  — создать сервис для проверки совместимости витаминов и БАД перед употреблением.

Iherb выходит на IPO

iHerb Holdings сегодня представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам проект заявления о регистрации по форме S-1 в отношении предлагаемого первичного размещения своих обыкновенных акций, говорится в сообщении.

При этом точное число акций, а также их стоимость, компания пока не определила. Подготовка к публичному размещению начнется после того, как SEC проверит заявку, и будет зависеть от прочих рыночных условий.

Американскую компанию iHerb основали в 1996 году. Она специализируется на продаже товаров для здоровья, витаминов и минеральных добавок. Деятельность компании осуществляется с помощью распределительных центров, которые расположены в США и Азии. 

Как сообщалось ранее, в планах  iHerb  — создать сервис для проверки совместимости витаминов и БАД перед употреблением. 

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Фото:fotodrobik/Shutterstock

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