ИИ сэкономит архитекторам 40% рабочего времени

Использование искусственного интеллекта в архитектуре и строительстве значительно повышает эффективность проектирования. По оценке экспертов, внедрение ИИ-моделей на этапе планирования зданий позволяет значительно оптимизировать процесс и избавить от рутинных задач. Благодаря этому сотрудники получают больше времени для творчества.

ИИ берёт на себя рутинные задачи проектировщиков

Как отметил лидер направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин, современные модели уже умеют генерировать различные варианты планировок и чертежей, оптимизируя решения по стоимости, экологичности и использованию материалов. Такие инструменты постепенно становятся частью рабочих процессов архитектурных бюро и девелоперских компаний.

«Применение ИИ для автоматизации типовых операций при проектировании позволяет снизить время работы на 40%», — подчеркнул лидер направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин.

Проблему дефицита специалистов закроет ИИ

Как сообщает директор лаборатории FusionBrain Института AIRI Андрей Кузнецов, сегодня около 70% времени строительства объекта уходит именно на проектирование. По большей части это связано с нехваткой инженеров, рисками потери данных при передаче между организациями и высокой стоимостью ошибок.

Строительная отрасль уже испытывает потребность в ускорении процессов. Использование LLM-моделей поможет автоматизировать анализ проектной документации, проверку смет и поиск информации в рабочих материалах». По его словам, ИИ постепенно учится ассистировать при создании BIM-моделей, расчёте экономических показателей и даже в разработке ТЭПов (технико-экономических показателей).

Следующий шаг — цифровой ассистент для архитектора

Одним из наиболее перспективных направлений эксперты называют создание аналогов ИИ-ассистента GitHub Copilot — конкретно для проектировщиков. Такой цифровой помощник сможет подсказывать оптимальные решения, помогать с оформлением документации и контролировать ход проектирования. При строительстве — контролировать ход работ и даже управлять строительными бригадами через интеллектуальных агентов.

В будущем интеграция ИИ по всей цепочке создания объекта — от проектирования до эксплуатации — станет новым стандартом в девелопменте и поможет отрасли преодолеть кадровый дефицит, повысить точность и сократить сроки реализации проектов.



Фото: Sila Damrongsaringkan / Getty Images