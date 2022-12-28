Владельцы ИИС сохранят право на налоговый вычет при переводе ценных бумаг между брокерами

Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов сохранят право на получение налогового вычета при переводе иностранных ценных бумаг между брокерами. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 28 декабря.

Текст подписанного Владимиром Путиным закона опубликован на портале правовой информации. Вступивший в силу 28 декабря закон решает проблему так называемой двойственности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Трудности возникли в момент, когда вслед за введением санкций против российских банков после начала военной операции на Украине брокеры стали переводить друг другу иностранные ценные бумаги своих клиентов. Из-за этого инвесторы потеряли право на получение налогового вычета по ИИС.

Закон предусматривает отмену прекращения договора ИИС за перевод ценных бумаг от брокера к брокеру по причине введения санкций. Норма распространяется на отношения, возникшие в период с 24 февраля текущего года.

Ранее министерства финансов Бельгии и Люксембурга выдали лицензии на разблокировку замороженных в международных депозитариях активов российских инвесторов, объем которых оценивается в 6 трлн рублей. Однако, Банк России предупредил, что факт выдачи лицензий не гарантирует разблокировку активов.

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