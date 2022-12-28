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Владельцы ИИС сохранят право на налоговый вычет при переводе ценных бумаг между брокерами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов сохранят право на получение налогового вычета при переводе иностранных ценных бумаг между брокерами. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 28 декабря.

Владельцы ИИС сохранят право на налоговый вычет при переводе ценных бумаг между брокерами

Текст подписанного Владимиром Путиным закона опубликован на портале правовой информации. Вступивший в силу 28 декабря закон решает проблему так называемой двойственности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Трудности возникли в момент, когда вслед за введением санкций против российских банков после начала военной операции на Украине брокеры стали переводить друг другу иностранные ценные бумаги своих клиентов. Из-за этого инвесторы потеряли право на получение налогового вычета по ИИС.

Закон предусматривает отмену прекращения договора ИИС за перевод ценных бумаг от брокера к брокеру по причине введения санкций. Норма распространяется на отношения, возникшие в период с 24 февраля текущего года.

Ранее министерства финансов Бельгии и Люксембурга выдали лицензии на разблокировку замороженных в международных депозитариях активов российских инвесторов, объем которых оценивается в 6 трлн рублей. Однако, Банк России предупредил, что факт выдачи лицензий не гарантирует разблокировку активов.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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