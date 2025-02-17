В СТЦ оценили перспективы возвращения IKEA в Россию
Возвращение шведских мебельных магазинов IKEA на российский рынок будет «достаточно сложным и дорогим», однако спрос россиян на продукцию бренда сохранился, поскольку полноценно «заместить» его до сих пор не удалось, рассказал в беседе с «Лентой.ру» вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.
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«Перспективы возвращения IKEA достаточно сложные, так как те площади, которыми владели и где размещались магазины IKEA в торговых центрах МЕГА, сейчас проданы и заняты. Несмотря на то, что IKEA ушла достаточно давно и на рынке появились альтернативы, полноценно заменить большой формат IKEA пока не удалось, а запрос на мебель этого бренда остается», — прокомментировал Люлин.
Эксперт также подчеркнул, что потенциальное возвращение бренда в Россию будет дорогостоящим, а официальных запросов от компании на возобновление торговли в России на данный момент не поступало.
Ранее Союз торговых центров (СТЦ) предложил вернуться в Россию компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti, Bershka и другими брендами), которые ушли с российского рынка в 2022 году. В союзе указали, что готовы содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать «беспрепятственную реинтеграцию» зарубежных компаний на российском рынке.
До этого в СТЦ сообщили, что Inditex в частном порядке ведет переговоры о возвращении в Россию. По данным объединения, для этого должен наступить период «оттепели», когда отношения между Россией и западными странами наладятся для смягчения санкций.
Фото на обложке: Adam Kolmacka / Unsplash
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