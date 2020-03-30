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ИКЕА временно закроет все магазины в Москве и Московской области

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

ИКЕА на неделю закрывает все магазины и дизайн-студии в Москве и Московской области. Магазины в других регионах пока работают. Об этом говорится на сайте ритейлера. 

ИКЕА временно закроет все магазины в Москве и Московской области

Магазины будут закрыты с 28 марта по 5 апреля по распоряжению властей, отмечается в сообщении ИКЕА. Интернет-магазин компании работает, доступна бесконтактная доставка товаров. 

В других регионах России ИКЕА закрыла детские игровые комнаты, сами магазины пока работают.

Ранее московские власти ввели дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. С 28 марта по 5 апреля в городе закрываются заведения общественного питания, парки, салоны красоты и розничные магазины. Исключение — продуктовые магазины и аптеки, а также работа в формате доставки. 

Фото: Prachana Thong-on / Shutterstock

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