В Москве закроют рестораны, парки и часть магазинов

В Москве вводятся дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

С 28 марта по 5 апреля временно закрываются:

рестораны, кафе, бары и другие заведения общественного питания. Исключение — обслуживание «на вынос» и в режиме доставки. Также запрет не относится к столовым на предприятиях;

розничные магазины. Исключение — аптеки, продуктовые магазины и торговые точки с товарами первой необходимости;

парки и места отдыха: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», «Сокольники», музей-усадьба «Кусково»;

салоны красоты, спа, массажные салоны, бани.

Ранее в Москве закрылись фитнес-клубы, аквапарки и бассейны. Перестали работать кинотеатры, библиотеки и ночные клубы. Стоматологии оказывают помощь только в экстренных ситуациях.

Вчера Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. На время этой недели также закрываются все непродовольственные магазины в Подмосковье. Рестораны, бары и кафе будут работать в режиме доставки или «на вынос».

В России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших скончались. За сутки появилось 182 новых случая. Большинство заболевших живут в Москве и Московской области — 546 и 41 человек соответственно.

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