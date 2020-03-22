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В Москве с 21 марта закроют все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Московский Роспотребнадзор с 21 марта запретил фитнес-центрам, бассейнам и аквапаркам столицы пускать посетителей. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

В Москве с 21 марта закроют все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Запрет — одна из мер в борьбе с распространением коронавируса. Как долго в Москве не будут работать спортивные учреждения, пока неизвестно. 

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее представители фитнес-индустрии обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой о господдержке. Они утверждают, что без льгот и субсидий до конца года обанкротится около 40% заведений. 

На 21 марта в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За сутки появилось 53 новых случая. Большинство заболевших живут в Москве и Московской области — 137 и 35 человек соответственно. 

Фото:  Elnur / Shutterstock

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