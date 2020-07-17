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ИКЕА с 1 августа начнет продажу экоделек со вкусом мяса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

ИКЕА с 1 августа начнет продавать в России экодельки — растительную версию классических мясных фрикаделек со вкусом и текстурой мяса. Об этом говорится в сообщении компании.

ИКЕА с 1 августа начнет продажу экоделек со вкусом мяса

Климатический след экоделек, по данным ИКЕА, составляет всего 4% от того же показателя при производстве мясной версии. Это значит, что при их производстве выделяется значительно меньше парниковых газов, которые влияют на изменение климата.

  • ИКЕА разработала экодельки с целью воссоздать классические фрикадельки на основе растительных ингредиентов. Экодельки сделаны из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля, но по вкусу и текстуре повторяют мясные.

Вкус мяса достигается за счет добавления грибов, помидоров и экстракта запеченных овощей, а текстура – благодаря гороховому белку.

В компании отмечают, что в составе экоделек отсутствуют ингредиенты животного происхождения, поэтому новинка подходит большинству людей: от любителей мяса и флекситарианцев до вегетарианцев и веганов.

В ресторанах ИКЕА экодельки будут продаваться по той же цене, что и обычные фрикадельки – 169 рублей за порцию из 8 штук. Гарнир будет таким же: картофельное пюре, сливочный соус и брусничный джем. 

Фото: пресс-служба ИКЕА

Покупатели также смогут приобрести замороженные экодельки в магазине «Шведские продукты» и приготовить их самостоятельно. Стоимость упаковки 0,5 кг составит 349 рублей, а для членов клуба IKEA Family  — 299 рублей.

Фото на обложке: пресс-служба ИКЕА

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