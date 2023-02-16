Правительственная комиссия одобрила продажу трех российских заводов IKEA

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех из четырех заводов IKEA в России. Владельцами предприятий стали компания по производству кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».
Подробности сделки не раскрываются, сообщили «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
Оставленные шведской компанией мощности продолжат работу в России. Товары начнут реализовывать в местных розничных сетях.
По данным «Спарк-Интерфакс», Слотексе» принадлежит Светлане Осиповой, компания работает из Санкт-Петербурга. «Лузалесом» владеет Мария Семенюк, юридический адрес компании находится в Сыктывкаре.
Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта, также временно прекратилось производство на заводах. В компании тогда объяснили решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. Руководство компании обещало сохранять все условия работы для сотрудников до конца августа.
В июне компания объявила о желании продать все четыре российских завода в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. На активы претендовали АФК «Система», девелопер «ПИК», производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.
Фото на обложке: Tooykrub /
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