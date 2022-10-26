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IKEA в России может купить АФК «Система»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На российские активы IKEA претендуют АФК «Система», девелопер «ПИК», производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan. Заводы шведской компании в России посетили представители Segezha Group (входит в АФК «Система») для проведения всестороннего анализа бизнеса, рассказали источники РБК.

IKEA в России может купить АФК «Система»

Летом основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков рассказал, что компания интересуется покупкой фабрик IKEA. Он сказал, что такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group. Однако в тот момент «Система» еще не вела переговоры с IKEA.

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта, также временно прекратилось производство на заводах. В компании тогда объяснили решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. Руководство компании обещало сохранять все условия работы для сотрудников до конца августа.

В июне компания объявила о желании продать все четыре российских завода в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Фото на обложке: Unsplash

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