IKEA в России может купить АФК «Система»

На российские активы IKEA претендуют АФК «Система», девелопер «ПИК», производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan. Заводы шведской компании в России посетили представители Segezha Group (входит в АФК «Система») для проведения всестороннего анализа бизнеса, рассказали источники РБК.

Летом основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков рассказал, что компания интересуется покупкой фабрик IKEA. Он сказал, что такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group. Однако в тот момент «Система» еще не вела переговоры с IKEA.



Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта, также временно прекратилось производство на заводах. В компании тогда объяснили решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. Руководство компании обещало сохранять все условия работы для сотрудников до конца августа.



В июне компания объявила о желании продать все четыре российских завода в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

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