ИКЕА создала онлайн-помощника для декора интерьера

ИКЕА в России выпустила онлайн-планировщик настенных коллажей , с помощью которого можно создать настенный декор из фотографий, картин, часов и других аксессуаров. Об этом говорится в сообщении компании.

В коллаж можно собрать рамки, картины, часы, зеркала, доски для записей и полки из ассортимента компании. Пользователи приложения смогут задать нужные размеры и цвета стен, добавить мебель и обозначить разные объекты, чтобы спланировать решение.

Интерфейс онлайн-планировщика настенных коллажей:

Фото: пресс-служба ИКЕА в России

Планировщик позволяет точно определить необходимое расстояние от пола и потолка до композиции, оптимальное расстояние между объектами, сделать выравнивание по нужной стороне.

Созданный проект можно сохранить, распечатать или отправить по электронной почте. Внутри приложения можно также проверить наличие выбранных товаров, дополнить их другими и совершить покупку. Для этого необходимо отправить товары в список покупок на сайте ИКЕА.

План настенного коллажа в планировщике и реализованный коллаж в интерьере:

Фото: пресс-служба ИКЕА в России

Онлайн-планировщик доступен в десктопной версии на сайте ИКЕА Россия в разделе «Планирование» и на страницах, посвященных оформлению интерьера. В планах компании также разработка мобильной версии инструмента. После открытия магазинов инструмент будет доступен там на сенсорных экранах.

Фото на обложке: Unsplash