Места ушедшей из России IKEA займут термальные комплексы

По данным газеты, «Газпромбанк», купивший торговые центры «Мега», сейчас пытается найти арендаторов на 400 тыс. кв. м, которые в этих объектах занимала ушедшая из России IKEA.

Источники «Ъ» на рынке недвижимости сообщили, что сеть «Термолэнд», принадлежащая ГК «Основа», ведет переговоры с «Газпромбанком» об аренде этих площадей.

Президент и совладелец ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил планы открытия комплексов «Термолэнд» в десяти торговых центрах «Мега». Первым ТЦ, где может открыться «Термолэнд», станет «Мега» в Казани.

В распоряжении IKEA, подконтрольной шведской Ingka Centres, было 15 магазинов по всей России суммарной площадью более 400 тыс. кв. м, следует из отчета компании. IKEA покинула российский рынок в августе 2022 года, уволив 10 тыс. сотрудников и закрыв все свои магазины в стране.

Ingka Centres до сентября 2023 года владела 14 ТЦ «Мега» общей площадью 2,3 млн кв. м в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах. Позднее права на эти объекты перешли «Газпромбанку».

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