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Места ушедшей из России IKEA займут термальные комплексы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

ГК «Основа», развивающая термальные комплексы «Термолэнд», собирается снять помещения в 10 из 15 бывших магазинов IKEA, узнал «Коммерсантъ».

Места ушедшей из России IKEA займут термальные комплексы

По данным газеты, «Газпромбанк», купивший торговые центры «Мега», сейчас пытается найти арендаторов на 400 тыс. кв. м, которые в этих объектах занимала ушедшая из России IKEA.

Источники «Ъ» на рынке недвижимости сообщили, что сеть «Термолэнд», принадлежащая ГК «Основа», ведет переговоры с «Газпромбанком» об аренде этих площадей.

Президент и совладелец ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил планы открытия комплексов «Термолэнд» в десяти торговых центрах «Мега». Первым ТЦ, где может открыться «Термолэнд», станет «Мега» в Казани.

В распоряжении IKEA, подконтрольной шведской Ingka Centres, было 15 магазинов по всей России суммарной площадью более 400 тыс. кв. м, следует из отчета компании. IKEA покинула российский рынок в августе 2022 года, уволив 10 тыс. сотрудников и закрыв все свои магазины в стране.

Ingka Centres до сентября 2023 года владела 14 ТЦ «Мега» общей площадью 2,3 млн кв. м в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах. Позднее права на эти объекты перешли «Газпромбанку».

Фото на обложке: Taras Grebinets / Shutterstock

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