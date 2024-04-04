Места ушедшей из России IKEA займут термальные комплексы

ГК «Основа», развивающая термальные комплексы «Термолэнд», собирается снять помещения в 10 из 15 бывших магазинов IKEA, узнал «Коммерсантъ».
По данным газеты, «Газпромбанк», купивший торговые центры «Мега», сейчас пытается найти арендаторов на 400 тыс. кв. м, которые в этих объектах занимала ушедшая из России IKEA.
Источники «Ъ» на рынке недвижимости сообщили, что сеть «Термолэнд», принадлежащая ГК «Основа», ведет переговоры с «Газпромбанком» об аренде этих площадей.
Президент и совладелец ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил планы открытия комплексов «Термолэнд» в десяти торговых центрах «Мега». Первым ТЦ, где может открыться «Термолэнд», станет «Мега» в Казани.
В распоряжении IKEA, подконтрольной шведской Ingka Centres, было 15 магазинов по всей России суммарной площадью более 400 тыс. кв. м, следует из отчета компании. IKEA покинула российский рынок в августе 2022 года, уволив 10 тыс. сотрудников и закрыв все свои магазины в стране.
Ingka Centres до сентября 2023 года владела 14 ТЦ «Мега» общей площадью 2,3 млн кв. м в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах. Позднее права на эти объекты перешли «Газпромбанку».
Фото на обложке: Taras Grebinets /
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