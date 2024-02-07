IKEA продлила права на товарный знак в России до 2033 года

Зарегистрированный в Нидерландах холдинг IKEA Systems B.V., который контролирует интеллектуальную собственность швейцарской IKEA, продлил регистрацию товарного знака в России до 2033 года. Компания подала соответствующую заявку в Роспатент.
Как выяснил РБК, минувшим летом компания направила четыре заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков: IKEA и ИКЕА. Заявки относились и к вариантам изображения.
В начале февраля ведомство зарегистрировало товарный знак IKEA, исключительное право компании на него прекратит действовать 1 августа 2033 года.
Как отмечается в материалах, знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов» (класс МКТУ 511/35).
IKEA стала одной из первых зарубежных компаний, которая приостановила работу и закрыла магазины в РФ из-за ввода войск на территорию Украины. Ingka Group устроила онлайн-распродажу и окончательно закрылась в августе.
Осенью 2023 года «Газпромбанк» выкупил сеть торговых центров «Мега» в России у шведской Ingka Centres.
Фото на обложке: Natalya On /
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