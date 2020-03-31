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Школа «ИКРА» запустила бесплатные вебинары об управлении удаленной командой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Школа инноваций «ИКРА» запустила бесплатную серию вебинаров с руководителями подразделений из «Додо Пиццы», Miro и издательства «МИФ». На них будет рассказано о правилах управления удаленной командой. Об этом Rusbase расскзаал представитель «ИКРА».

Школа «ИКРА» запустила бесплатные вебинары об управлении удаленной командой

Вебинары пройдут 31 марта, 1 и 7 апреля в 19:00 и 20:00 по московскому времени. Принять участие может любой желающий по предварительной регистрации.

В качестве приглашенных спикеров выступят:

  • Head of Product сервиса Miro Анна Бояркина;
  • бизнес-тренер и автор проекта Pobudilnik Юлия Бурлакова;
  • Head of Organization Development издательства «МИФ» Александра Шляхова;
  • Driving development в «Додо Пицца» Екатерина Ландырева.

На вебинарах участники узнают, как повысить собственную и командную мотивацию, какие инструменты помогут проводить встречи с клиентами и сотрудниками, как руководителю поддерживать команду с стрессовой ситуации.

Спикеры также поделятся кейсами организации рабочих процессов в удаленной команде.

Фото: Unsplash

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