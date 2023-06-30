IT-группа «ИКС холдинг» планирует выйти на IPO в 2024 году

Российская IT-группа «ИКС холдинг» намерена разместить облигации на Мосбирже и выйти на IPO в 2024 году. Дату размещения определят к концу этого года.
Диапазон планируемых привлеченных средств холдинг пока не сообщается. Инвестиции пойдут на погашение банковского долга и строительство новых производств. Размер долга также не раскрывается, пишут «Ведомости».
Компания также намерена использовать средства для развития действующих проектов, например в разработках оператора низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440».
Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын отмечает, что если «ИКС холдинг» разместит облигации, а выручка в этом году удвоится, то во время IPO компания сможет рассчитывать на оценку стоимости бизнеса не менее чем в 280 млрд рублей. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов пронозирует более скромную оценку — в 7–8х к текущей EBITDA, т. е. не менее 200 млрд рублей.
«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в задачи которой входят инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. Компания является крупнейшим поставщиком информационных технологий для операторов связи и транспортных компаний.
- В марте 2022 года группа компаний USM попавшего под санкции Алишера Усманова полностью вышла из капитала ООО «ИКС Холдинг». Единственным владельцем компании стал ее основатель и гендиректор Антон Черепенников. Сумму сделки стороны не раскрыли.
Фото на обложке: dencg /
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