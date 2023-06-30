Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

IT-группа «ИКС холдинг» планирует выйти на IPO в 2024 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская IT-группа «ИКС холдинг» намерена разместить облигации на Мосбирже и выйти на IPO в 2024 году. Дату размещения определят к концу этого года.

IT-группа «ИКС холдинг» планирует выйти на IPO в 2024 году

Диапазон планируемых привлеченных средств холдинг пока не сообщается. Инвестиции пойдут на погашение банковского долга и строительство новых производств. Размер долга также не раскрывается, пишут «Ведомости».

Компания также намерена использовать средства для развития действующих проектов, например в разработках оператора низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440».

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын отмечает, что если «ИКС холдинг» разместит облигации, а выручка в этом году удвоится, то во время IPO компания сможет рассчитывать на оценку стоимости бизнеса не менее чем в 280 млрд рублей. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов пронозирует более скромную оценку —  в 7–8х к текущей EBITDA, т. е. не менее 200 млрд рублей.

«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в задачи которой входят инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. Компания является крупнейшим поставщиком информационных технологий для операторов связи и транспортных компаний.

  • В марте 2022 года группа компаний USM попавшего под санкции Алишера Усманова полностью вышла из капитала ООО «ИКС Холдинг». Единственным владельцем компании стал ее основатель и гендиректор Антон Черепенников. Сумму сделки стороны не раскрыли.

Фото на обложке: dencg / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валюту
  2. 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  3. 3 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
  4. 4 Самые ожидаемые IPO 2022 года
  5. 5 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ