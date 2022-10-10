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Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» возобновит работу на месте Sephora

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» c 10 октября возобновляет работу на месте торговых точек Sephora. Вывеску уже сменили в ТЦ «Авиапарк», ребрендинг остальных магазинов планируют закончить до января 2023 года, сообщили «Ведомости».

Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» возобновит работу на месте Sephora

«Иль де ботэ» появилась в 2001 году. Принадлежащая LVMH французская компания Sephora вошла в капитал российской фирмы в 2013 году и спустя несколько лет стала единственным владельцем. В 2020 году «Иль де ботэ» переименовали в Sephora.

После начала спецоперации России на Украине Sephora приостановила деятельность в стране, а позже продала сеть гендиректору Евгению Дроздову. 

Дроздов заявил, что теперь «Иль де ботэ» полностью независимая компания, которая находится в «стабильном финансовом положении». По его словам, сеть запустится с тем же запасом товаров, который был в начале года из-за почти семимесячной приостановки.

В апреле 2021 года Sephora оказалась в центре скандала: ритейлер выставил на продажу просроченную косметику. На продукцию были наклеены русскоязычные стикеры с актуальным сроком годности. 

После покупки многие из клиетов стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Тогда покупатели Sephora обратились к представителям брендов косметики, и те подтвердили по номерам партий производства, что продукция была выпущена в период от 2016 до 2018 годов.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

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