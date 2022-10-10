Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» возобновит работу на месте Sephora

Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» c 10 октября возобновляет работу на месте торговых точек Sephora. Вывеску уже сменили в ТЦ «Авиапарк», ребрендинг остальных магазинов планируют закончить до января 2023 года, сообщили «Ведомости».
«Иль де ботэ» появилась в 2001 году. Принадлежащая LVMH французская компания Sephora вошла в капитал российской фирмы в 2013 году и спустя несколько лет стала единственным владельцем. В 2020 году «Иль де ботэ» переименовали в Sephora.
После начала спецоперации России на Украине Sephora приостановила деятельность в стране, а позже продала сеть гендиректору Евгению Дроздову.
Дроздов заявил, что теперь «Иль де ботэ» полностью независимая компания, которая находится в «стабильном финансовом положении». По его словам, сеть запустится с тем же запасом товаров, который был в начале года из-за почти семимесячной приостановки.
В апреле 2021 года Sephora оказалась в центре скандала: ритейлер выставил на продажу просроченную косметику. На продукцию были наклеены русскоязычные стикеры с актуальным сроком годности.
После покупки многие из клиетов стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Тогда покупатели Sephora обратились к представителям брендов косметики, и те подтвердили по номерам партий производства, что продукция была выпущена в период от 2016 до 2018 годов.
Фото на обложке: Sorbis /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Beauty Marketing: что будет актуально в 2022, а от чего стоит отказаться уже сейчас?
- 2 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
- 3 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
- 4 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
- 5 Чего поколение Z ждет от бьюти-индустрии
ВОЗМОЖНОСТИ
10 октября 2022
12 октября 2022