Илон Маск рассказал о том, где проведет Новый год

Илон Маск рассказал в твиттере, что проведет Новый год на заводе Tesla во Фримонте, «чтобы помочь с доставкой машин». Он не раскрыл, до скольких будет работать. Об этом пишет Business Insider.

Своими планами Маск поделился, отвечая на предположение, что он будет на предприятии SpaceX в Бока Чика, штат Техас.

Headed to Tesla Fremont factory tomorrow to help with vehicle deliveries — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019

(«Завтра еду на завод Tesla во Фримонте, чтобы помочь с доставкой машин»)

Как отмечает Business Insider, конец кварталов для Tesla — особенно занятое время. К тому же, Маск, по информации Business Insider, известен тем, что работает в те дни, когда обычно люди отдыхают.



Так, в июне 2019 его спросили о том, как он собирается провести свой день рождения. Тогда СЕО Tesla ответил, что планирует потратить день, работая на «глобальной логистикой», имея в виду доставку машин.





При этом Маск советовал пользователям Twitter не перерабатывать. Об этом он сказал под постом страницы UberFacts, в котором говорилось, что предприниматель трудится от 80 до 90 часов в неделю.