Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск рассказал о том, где проведет Новый год

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Илон Маск рассказал в твиттере, что проведет Новый год на заводе Tesla во Фримонте, «чтобы помочь с доставкой машин». Он не раскрыл, до скольких будет работать. Об этом пишет Business Insider.

Илон Маск рассказал о том, где проведет Новый год

Своими планами Маск поделился, отвечая на предположение, что он будет на предприятии SpaceX в Бока Чика, штат Техас.

(«Завтра еду на завод Tesla во Фримонте, чтобы помочь с доставкой машин»)

Как отмечает Business Insider, конец кварталов для Tesla — особенно занятое время. К тому же, Маск, по информации Business Insider, известен тем, что работает в те дни, когда обычно люди отдыхают.

Так, в июне 2019 его спросили о том, как он собирается провести свой день рождения. Тогда СЕО Tesla ответил, что планирует потратить день, работая на «глобальной логистикой», имея в виду доставку машин.

При этом Маск советовал пользователям Twitter не перерабатывать. Об этом он сказал под постом страницы UberFacts, в котором говорилось, что предприниматель трудится от 80 до 90 часов в неделю.

Фото: Nadezda Murmakova / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

31 декабря 2019

Резидентская программа Бизнес-инкубатора SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

31 декабря 2019

Резидентская программа Бизнес-инкубатора SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

5 января — 29 февраля 2020

«Бизнес-класс»

5 — 31 января 2020

Развитие продаж для стартапа

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ