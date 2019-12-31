Илон Маск рассказал о том, где проведет Новый год
Илон Маск рассказал в твиттере, что проведет Новый год на заводе Tesla во Фримонте, «чтобы помочь с доставкой машин». Он не раскрыл, до скольких будет работать. Об этом пишет Business Insider.
Своими планами Маск поделился, отвечая на предположение, что он будет на предприятии SpaceX в Бока Чика, штат Техас.
Headed to Tesla Fremont factory tomorrow to help with vehicle deliveries— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019
(«Завтра еду на завод Tesla во Фримонте, чтобы помочь с доставкой машин»)
Как отмечает Business Insider, конец кварталов для Tesla — особенно занятое время. К тому же, Маск, по информации Business Insider, известен тем, что работает в те дни, когда обычно люди отдыхают.
Так, в июне 2019 его спросили о том, как он собирается провести свой день рождения. Тогда СЕО Tesla ответил, что планирует потратить день, работая на «глобальной логистикой», имея в виду доставку машин.
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