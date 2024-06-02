Илон Маск сделал загадочное предсказание о космосе и Юпитере

На спутниках Юпитера человек может найти много чего интересного, об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.
Так он ответил на публикацию научно-популярного паблика Black Hole, которая была посвящена второму по величине спутнику Юпитера Каллисто.
«Мы обнаружим много чего интересного на спутниках Юпитера», — говорит Маск.
В начале апреля 2024 года он уже рассуждал о перспективах человечества в сфере колонизации Марса. Чтобы реализовать его задумку необходимо около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов, которые, как он считает, можно туда отправить примерно за 20 лет.
Он говорит, что миссии на Марс возможно проводить раз в два года. Бизнесмен также считает, что большая часть колонизаторов, возможно, больше никогда не вернется на Землю, но считает, что обеспечить возможность их возвращения необходимо.
Ранее мы рассказывали, что Маск разбогател на $37 млрд за пять дней после новостей о выходе автопилота Tesla на рынок Китая.
Фото на обложке: Tumisu /
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