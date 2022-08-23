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IMAX запретила показывать в России даже отечественные фильмы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Канадская IMAX, которая с 1 июня покинула российский рынок, запретила использовать одноименный формат в России для показа отечественных фильмов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексея Васясина.

IMAX запретила показывать в России даже отечественные фильмы

По его словам, оборудованием для показа фильмов в формате IMAX владеют отечественные прокатчики, однако разрешение компании необходимо, чтобы показывать кино в этом формате.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — сообщил Васясин.

Васясин считает, что IMAX, закрывшая российский офис, вернется «при первой же возможности», при этом российская сторона собирается пересмотреть условия, чтобы в дальнейшем исключить возможность одностороннего ухода.

IMAX (сокращенно от Image Maximum — «максимальное изображение») — особый киноформат, который позволяет сделать изображение более ярким и четким, создать эффект погружения для зрителей за счет большего масштаба и особой длины экрана, превышающей поле зрения человека. Технологию IMAX запатентовала одноименная канадская компания.

Фото на обложке: Unsplash

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