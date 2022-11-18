Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Платформа для релокации IT-специалистов Immigram получила главный приз Slush Pitching Competition

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Платформа для релокации IT-специалистов в Великобританию Immigram основателей-россиян стала победителем международного ивента для стартапов Slush 100 Pitching Competition. Проект получит €1 млн инвестиций от Accel, General Catalyst, и других фондов.

Платформа для релокации IT-специалистов Immigram получила главный приз Slush Pitching Competition

О победе Immigram в Slush Pitching Competition рассказал в соцсети сооснователь проекта Михаил Шаронов.

Международный ивент для стартапов проходит в Хельсинки 17-18 ноября. Ключевым событием мероприятия является Slush 100 Pitching Competition, на котором стартапы представляют свои проекты. Победитель конкурса получит финансирование от пяти европейских фондов ранних стадий – Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA, and Northzone – в размере €1 млн.

Победителем Slush 100 Pitching Competition в 2022 году стал стартап российских основателей Анастасии Миролюбовой и Михаила Шаронова.

В апреле Immigram привлек первые $500 тысяч. Инвесторами выступили фонд Xploration Capital при участии Микиты Микадо, иммигранта и основателя PandaDoc, Joint Journey и группа ангельских инвесторов.

Immigram помогает профессионалам IT-сектора переехать в Великобританию по программе Global Talent. Стоимость услуг зависит от конкретного случая, среднее значение составляет 5 тыс. фунтов стерлингов.

Фото на обложке: s3-eu-north-1.amazonaws

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские школьники победили на международной олимпиаде по информатике
  2. 2 Второкурсница из Москвы создала дисплей панорамного отображения
  3. 3 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  4. 4 Как за год вырасти из прототипа в стартап с оценкой в $10 млн
  5. 5 13 побед года: успехи российских стартапов за рубежом
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 ноября 2022

Олимпиада по программированию для школьников «Технокубок»

21 ноября 2022

Всероссийский конкурс «Start-up СПбГУ — 2023»

22 ноября 2022

HACK-the-ICE 4.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ