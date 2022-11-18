Платформа для релокации IT-специалистов Immigram получила главный приз Slush Pitching Competition

Платформа для релокации IT-специалистов в Великобританию Immigram основателей-россиян стала победителем международного ивента для стартапов Slush 100 Pitching Competition. Проект получит €1 млн инвестиций от Accel, General Catalyst, и других фондов.
О победе Immigram в Slush Pitching Competition рассказал в соцсети сооснователь проекта Михаил Шаронов.
Международный ивент для стартапов проходит в Хельсинки 17-18 ноября. Ключевым событием мероприятия является Slush 100 Pitching Competition, на котором стартапы представляют свои проекты. Победитель конкурса получит финансирование от пяти европейских фондов ранних стадий – Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA, and Northzone – в размере €1 млн.
Победителем Slush 100 Pitching Competition в 2022 году стал стартап российских основателей Анастасии Миролюбовой и Михаила Шаронова.
В апреле Immigram привлек первые $500 тысяч. Инвесторами выступили фонд Xploration Capital при участии Микиты Микадо, иммигранта и основателя PandaDoc, Joint Journey и группа ангельских инвесторов.
Immigram помогает профессионалам IT-сектора переехать в Великобританию по программе Global Talent. Стоимость услуг зависит от конкретного случая, среднее значение составляет 5 тыс. фунтов стерлингов.
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