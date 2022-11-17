Основатель Antimarket запустил impact-соцсеть с переводом рекламных доходов на благотворительность

Основатель сервиса Antimarket (продан X5 Group) Андрей Ващенко запустил социальную сеть ro: с переводом почти всех рекламных доходов на благотворительность. Платформа пока работает в тестовом режиме, но уже перевела в некоммерческие организации более 500 тысяч рублей.
О запуске социальной сети ro: редакции RB.RU рассказал представитель проекта.
Ro: по функционалу похожа на другие популярные соцсети – в ней можно размещать посты, оставлять комментарии, лайки, переписываться. Платформа пока работает в режиме бета-тестирования, пользователи получают к ней доступ после верификации.
Соцсеть ro:, по заявлению авторов проекта, направлена на решение социальных и экологических проблем. Пользователь может выбрать цель, например, очистить океан от мусора, помочь детям или животным, уменьшить углеродный след.
Пользователям показывают рекламу, 80% дохода от которой, говорят создатели, будет перечисляться в некоммерческие организации. 20% платформа оставляет на собственное развитие. Процессы, касающиеся работы соцсети, в том числе финансовые показатели, находятся в открытом доступе.
По данным ro:, в фонды уже переведено более 500 тысяч рублей. Пока соцсеть работает только с контекстной рекламой, но планирует привлечь рекламодателей. На данный момент с ro: сотрудничают 23 организации, среди которых «Арифметика добра», «Чистые души», «Собиратор», «Движение вверх».
Ro: зарегистрирована в США. Ее основал россиянин Андрей Ващенко, который создал сервис Antimarket, впоследствие проданный X5 Group и преобразованный в экспресс-доставку «Пятерочки» и «Перекрестка».
Летом 2021 года ro: привлекла инвестиции в размере $400 тысяч. В проект вложились бизнес-ангелы Михаил и Александр Исмагиловы.
Фото на обложке: 13_Phunkod /
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